"Реал" договорился о создании своей женской команды на базе другого клуба

"Реал" собирается впервые выставить свою команду в чемпионате Испании среди женщин в сезоне-2019/20.По информации испанской прессы, мадридцы заплатят 500 тысяч евро женскому клубу "Такон", чтобы занять его место в Ла Лиге. Сделка должна быть оформлена до конца июня.Детали создания женской команды "Реала" пока остаются неизвестными. Вероятнее всего, "Реал" сохранит большую часть игроков "Такона" и добавит в команду несколько звездных имен.Свои женские команды имеют такие крупные испанские клубы, как "Барселона", "Атлетико", "Валенсия", "Севилья", "Реал Сосьедад", "Эспаньол", "Бетис" и "Леванте".