"Реал" договорился о создании своей женской команды на базе другого клуба

"Реал" собирается впервые выставить свою команду в чемпионате Испании среди женщин в сезоне-2019/20.

По информации испанской прессы, мадридцы заплатят 500 тысяч евро женскому клубу "Такон", чтобы занять его место в Ла Лиге. Сделка должна быть оформлена до конца июня.

Детали создания женской команды "Реала" пока остаются неизвестными. Вероятнее всего, "Реал" сохранит большую часть игроков "Такона" и добавит в команду несколько звездных имен.

Свои женские команды имеют такие крупные испанские клубы, как "Барселона", "Атлетико", "Валенсия", "Севилья", "Реал Сосьедад", "Эспаньол", "Бетис" и "Леванте".

Sport24.ru
Теги: Реал Ла Лига
Сегодня, 17:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама