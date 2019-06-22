"Интер" выиграл борьбу у "Барселоны" за хавбека сборной Италии

Полузащитник "Сассуоло" Стефано Сенси в летнее трансферное окно с большой вероятностью покинет свой нынешний клуб.

Как написал на своем сайте итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, Сенси в ближайшее время станет игроком "Интера". По его информации, стороны уже согласовали сделку, по которой хавбек будет арендован "нерадзурри" с правом обязательного выкупа.

Отмечается, что "Интер" в борьбе за 23-летнего Сенси выиграл конкуренцию у "Барселоны" и "Милана".

"Газета.ру"
Теги: Интер Сборная Италии Барселона Ла Лига Серия А
Сегодня, 19:33
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