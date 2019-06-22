Филипе Луис советует Неймару вернуться в "Барселону"

Защитник сборной Бразилии Филипе Луис посоветовал своему партнеру по национальной команде Неймару вернуться в "Барселону". По его словам, уход из "ПСЖ" сделает форварда счастливым."Мне бы хотелось, чтобы Неймар снова играл за "Барселону". Это сделает его счастливым. А мне очень хочется, чтобы Неймар снова улыбался и радовался жизни, футболу. Но я лично не знаю намерений Неймара, не в курсе, собирается ли он уходить", - цитирует Луиса L’Equipe.