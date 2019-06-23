Хамес Родригес: мое будущее зависит от "Реала". По-итальянски говорю плохо

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес не знает, будет ли играть за "Реал" в следующем сезоне. По его словам, он не говорил о своем будущем с главным тренером испанской команды Зинедином Зиданом. Также признался, что плохо говорить на итальянском языке, хотя СМИ сватают его в "Наполи".

"Хорошо ли я говорю по-итальянски? Нет, плохо. Мое будущее? Я не знаю. Думаю только о Кубке Америки. До сих пор не знаю, где буду играть, но хочу оставаться спокойным. Все зависит от "Реала". Говорил ли я с Зиданом после его возвращения в клуб? Никогда, никогда, никогда", - цитирует RMC Родригеса.

"СЭ"
Теги: Хамес Реал
Сегодня, 08:34
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