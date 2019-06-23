Лионель Месси получает в два раза больше суммарной зарплаты 1693 футболисток топ-7 женских лиг

В настоящее время во Франции проходит чемпионат мира по футболу среди женщин.

Турниру уделяется большое внимание, и, вероятно, кое-где соревнования затмили собой розыгрыш Кубка Америки, где сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси, одним из лучших футболистов в истории, накануне пробилась в четвертьфинал турнира.

На фоне этих событий в твиттере Организации Объединенных Наций появилась графика, на которой сравнивается зарплата Месси и сумма зарплат всех футболисток всех клубов из топ-7 женских лиг.

Как выяснилось, ежегодная зарплата Месси вместе со всевозможными бонусами составляет 84 млн долларов, в то время как 1693 футболистки топ-7 лиг в сумме зарабатывают почти в 2 раза меньше — 42,6 млн долларов в год. Данные основываются на исследовании Forbes.

Графика подготовлена в рамках кампании, направленной на борьбу за равноценную оплату труда для женщин в спорте.



Sport24.ru
Теги: Месси Барселона
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