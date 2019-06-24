Игрок мадридского "Реала" может перейти в "Милан"

Технический директор итальянского "Милана" Паоло Мальдини хочет пригласить в клуб французского защитника мадридского "Реала" Тео Эрнандеса.Как утверждает источник внутри клуба, Мальдини уже провел встречу с представителями Эрнандеса и обсудил возможный трансфер 21-го летнего защитника.