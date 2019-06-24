Твиттер ООН представил Месси угнетателем

?? 1 male soccer player makes almost double as much as the combined salaries of all players in the top 7 women's soccer leagues.



During the #WomensWorldCup2019, join @UN_Women in demanding equal pay for #WomenInSport. https://t.co/5xnSaUqEO1 pic.twitter.com/SMr23362hg — United Nations (@UN) June 23, 2019

Твиттер-аккаунт ООН выложил пост против дискриминации футболисток по оплате труда.На картинке, прикрепленной к твиту, изображен Месси в роли мужчины-футболиста с большой зарплатой и группа футболисток с небольшой зарплатой относительно аргентинского игрока."Мужчина-футболист мирового уровня, такой как Лионель Месси, получает 84 миллиона долларов в год (зарплата+бонусы). А общая зарплата всех 1693 женщин-футболисток из семи ведущих мировых лиг женского футбола – 42,6 млн долларов. Структура "ООН-Женщины" требует равной оплаты в спорте", — написано в твите.