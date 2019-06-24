Твиттер ООН представил Месси угнетателем

Твиттер-аккаунт ООН выложил пост против дискриминации футболисток по оплате труда.

На картинке, прикрепленной к твиту, изображен Месси в роли мужчины-футболиста с большой зарплатой и группа футболисток с небольшой зарплатой относительно аргентинского игрока.

"Мужчина-футболист мирового уровня, такой как Лионель Месси, получает 84 миллиона долларов в год (зарплата+бонусы). А общая зарплата всех 1693 женщин-футболисток из семи ведущих мировых лиг женского футбола – 42,6 млн долларов. Структура "ООН-Женщины" требует равной оплаты в спорте", — написано в твите.



"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона Ла Лига
Сегодня, 21:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама