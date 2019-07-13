В Испании сообщили о решении "Атлетико" подать в ФИФА жалобу на "Барселону" и Гризманна

"Атлетико" намерен оспорить условия трансфера форварда команды Антуана Гризманна в Барселону.

Напомним, с 1 июля сумма отступных за Гризманна понизилась с 200 млн до 120. В "Атлетико" считают, что "Барселона" должна была заплатить за футболиста 200 млн, поскольку вели с ним переговоры о будущем контракте заранее.

Мадридцы намерены подать официальную жалобу в ФИФА на "Барселону" и Гризманна, сообщает AS. "Атлетико" рассчитывает добиться санкций в отношении каталонцев и самого игрока.

Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 по 2019 год. В 257 матчах за клуб во всех турнирах он забил 133 мяча.

sport24
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Ла Лига Барселона Атлетико Гризманн
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