В Испании сообщили о решении "Атлетико" подать в ФИФА жалобу на "Барселону" и Гризманна

"Атлетико" намерен оспорить условия трансфера форварда команды Антуана Гризманна в Барселону.Напомним, с 1 июля сумма отступных за Гризманна понизилась с 200 млн до 120. В "Атлетико" считают, что "Барселона" должна была заплатить за футболиста 200 млн, поскольку вели с ним переговоры о будущем контракте заранее.Мадридцы намерены подать официальную жалобу в ФИФА на "Барселону" и Гризманна, сообщает AS. "Атлетико" рассчитывает добиться санкций в отношении каталонцев и самого игрока.Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 по 2019 год. В 257 матчах за клуб во всех турнирах он забил 133 мяча.