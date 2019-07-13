Гризманн прибыл в Барселону и посетил клубный магазин на "Камп Ноу"

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн прибыл в столицу Каталонии.28-летний форвард посетил официальный магазин клуба на «Камп Ноу», где позировал перед камерами в футболке «Барсы» и чеканил мяч.В воскресенье в 19:15 по московскому времени Гризманн подпишет контракт с «Барселоной». Презентация начнется в 20:30 по московскому времени.12 июля француз официально стал игроком «Барселоны» и заключил с каталонским клубом контракт на пять лет.Ранее сообщалось, что игрок заработает в общей сложности 105 миллионов евро. В договоре прописаны отступные – 800 миллионов евро.