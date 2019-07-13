ВАДА обеспокоено ситуацией с допингом в чемпионате Испании. Игроки не знают, какие вещества запрещены

Представители ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) обеспокоены результатами опросов среди футболистов чемпионата Испании, сообщает Inside the games.

Опрос показал, что 97,4 процента футболистов лиги не знают, какие вещества запрещены в футболе.

В организации отметили, что властям предстоит проделать большую работу по борьбе с допингом в национальном первенстве.

"Результаты этого исследования действительно вызывают тревогу и, похоже, указывают на то, что испанским властям еще предстоит проделать большую работу в отношении антидопинговых действий в футболе", – заявил представитель ВАДА.

Также сообщается об опросе среди игроков от отдела спортивных наук Университета Гранады, согласно которому 95 процентов из 1324 футболистов не знают о существовании ВАДА.

"СЭ"
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Ла Лига
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