"Реал" ищет варианты для сдачи в аренду вратаря Андрея Лунина

Мадридский "Реал" ищет клуб для сдачи в аренду молодого украинского вратаря Андрея Лунина.

В конце сезона казалось очевидным, что Кейлор Навас покинет клуб. Однако к сегодняшнему дню этот вопрос остается открытым и руководству "Реала" требуется решить вопрос с вратарской позицией.

В настоящее время клуб направляет усилия на то, чтобы отправить Андрея Лунина в аренду, идеальным вариантом является клуб Ла Лиги, сражающейся за еврокубки. Это непростая задача, но наиболее очевидный вариант - Real Betis.

Marca
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Ла Лига Реал Лунин
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