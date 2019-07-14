"Реал" ищет варианты для сдачи в аренду вратаря Андрея Лунина

Мадридский "Реал" ищет клуб для сдачи в аренду молодого украинского вратаря Андрея Лунина.В конце сезона казалось очевидным, что Кейлор Навас покинет клуб. Однако к сегодняшнему дню этот вопрос остается открытым и руководству "Реала" требуется решить вопрос с вратарской позицией.В настоящее время клуб направляет усилия на то, чтобы отправить Андрея Лунина в аренду, идеальным вариантом является клуб Ла Лиги, сражающейся за еврокубки. Это непростая задача, но наиболее очевидный вариант - Real Betis.