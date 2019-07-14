Маркос Льоренте: "Атлетико" – очень сплоченная команда. Все жмут руку, помогают

Полузащитник "Атлетико" Маркос Льоренте поделился эмоциями от перехода в мадридский клуб в интервью Mundo Deportivo.
– Как тебе первые дни в «Атлетико»?
– Замечательно. Я очень-очень счастлив быть здесь. У нас отличная команда, полная энтузиазма и амбиций. Тренировки проходят великолепно. Мы с нетерпением ждем начала сезона.
– Какие отличия от других клубов, где ты играл, ты чувствуешь в «Атлетико»?
– Любая команда – это мир. Куда бы ты ни пошел, везде найдешь разные вещи. То, что я точно знаю – у нас отличная команда и замечательные люди, которые очень хорошо меня встретили. Я очень счастлив.
«Атлетико» – очень сплоченная команда. Как только ты сюда попадаешь, все жмут тебе руку, помогают во всем. Я думаю, это то, что ценят все новички, – сказал игрок.
Маркос Льоренте перешел в «Атлетико» этим летом и заключил 5-летний контракт. Ранее он выступал за мадридский «Реал».
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