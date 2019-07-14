Украинский вратарь "Реала" может перейти в "Бетис"

Украинский голкипер Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", может перейти на правах аренды в "Бетис", сообщает Marca.По информации издания, 20-летний футболист скорее всего покинет расположение королевского клуба к следующему сезону. Такое решение было принято после того, как стало ясно, что в команде остаются конкуренты украинца - возрастной Кейлор Навас и молодой Люка Зидан. Таким образом, игрок мог бы рассчитывать лишь на позицию третьего номера, которая не устраивает ни его, ни руководство клуба.