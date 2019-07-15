Йович: мой талант— забивать голы

Новичок "Реала" Лука Йович поделился своими впечатлениями от перехода в мадридский клуб, футболист до недавнего времени принадлежал "Айнтрахту"."Я родился в маленькой деревне в Сербии со 105 домами, о которой вы, вероятно, никогда не слышали раньше. Куда дальше пойдет вся эта история? Чего я добьюсь? Какой конец? Не знаю, но у меня большие мечты. Для меня все произошло очень быстро. Несколько лет назад я просто мечтал играть за "Црвену Звезду".Как можно быть нападающим без уверенности? Для этой позиции самая важная часть — не начало, а концовка. Иногда мне кажется, что я просто родился с этим. Каждый в этой жизни имеет определенные таланты, и я думаю, что мой талант — забивать голы", — сказал Йович.21-летний Йович перешел в "Реал" из "Айнтрахта" в июне за 60 млн евро.