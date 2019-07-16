Триппьер во вторник пройдет медосмотр перед трансфером в "Атлетико"

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер 16 июля пройдет медосмотр перед своим переходом в мадридский "Атлетико", утверждает Football London.Ожидается, что трансфер 28-летнего футболиста, который летом 2018 года в составе сборной Англии занимал четвертое место на чемпионате мира, будет оформлен в ближайшие дни. "Тоттенхэм" должен заработать на продаже правого защитника порядка 25 млн фунтов (около 27,5 млн евро).Триппьер перешел в "Тоттенхэм" из "Бернли" летом 2015 года за 4,9 млн евро. Успел провести за "шпор" 114 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 24 результативные передачи.