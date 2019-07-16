Воспитанник "Барселоны" назвал "Реал" лучшим клубом мира

Новичок мадридского "Реала" Такефуса Кубо поделился мнением о переходе в столичный клуб.

Японский футболист является воспитанником "Барселоны", однако в межсезонье он принял решение перейти в "Реал".

"Горжусь тем, что играю за лучший клуб в мире. Игроки и тренеры здесь очень дружелюбны, и я смог очень хорошо адаптироваться, не у всех бывает такая возможность. Я многому учусь как футболист и как человек, как на поле, так и вне его, я отлично провожу время", — приводит слова Кубо официальный сайт "Реала".

"Газета.ру"
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Барселоны Реал
0
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)