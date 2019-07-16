Воспитанник "Барселоны" назвал "Реал" лучшим клубом мира

Новичок мадридского "Реала" Такефуса Кубо поделился мнением о переходе в столичный клуб.Японский футболист является воспитанником "Барселоны", однако в межсезонье он принял решение перейти в "Реал"."Горжусь тем, что играю за лучший клуб в мире. Игроки и тренеры здесь очень дружелюбны, и я смог очень хорошо адаптироваться, не у всех бывает такая возможность. Я многому учусь как футболист и как человек, как на поле, так и вне его, я отлично провожу время", — приводит слова Кубо официальный сайт "Реала".