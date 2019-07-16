Агент Бэйла хочет, чтобы "Реал" отпустил игрока бесплатно

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, хочет, чтобы его клиент покинул клуб бесплатно, утверждает AS.По данным источника, "Королевский клуб" может согласиться на эти условия, чтобы сэкономить на зарплате игрока. Сейчас "Реал" платит Бэйлу почти € 30 млн в год с учётом налогов. Таким образом, до окончания контракта валлийца в 2022 году клубу придётся потратить на зарплату форварда около € 90 млн.Барнетт надеется, что новый клуб Бэйла согласится платить ему аналогичную зарплату, если сможет заполучить его в статусе свободного агента.В минувшем сезоне 30-летний Бэйл принял участие в 29 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором восьми забитых мячей и отдал три результативные передачи.