Райола: слухи о переходе Де Лигта в "Барселону" были ерундой!

Мино Райола, агент защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта, заявил, что слухи о возможном переходе голландца в "Барселону" не имели под собой никаких оснований."Барселона"? Вы все написали много чуши!Де Лигт — номер один среди молодых игроков. У него характер Недведа и амбиции Ибрагимовича. У Маттейса есть все необходимые качества для успеха", — цитирует Райолу Goal.Ранее сообщалось, что "Ювентус" заплатит "Аяксу" за Де Лигта 70 млн евро плюс 12 млн в виде бонусов. Игрок подпишет с итальянским клубом пятилетний контракт.