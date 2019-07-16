Райола: слухи о переходе Де Лигта в "Барселону" были ерундой!

Мино Райола, агент защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта, заявил, что слухи о возможном переходе голландца в "Барселону" не имели под собой никаких оснований.
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Де Лигт — номер один среди молодых игроков. У него характер Недведа и амбиции Ибрагимовича. У Маттейса есть все необходимые качества для успеха", — цитирует Райолу Goal.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" заплатит "Аяксу" за Де Лигта 70 млн евро плюс 12 млн в виде бонусов. Игрок подпишет с итальянским клубом пятилетний контракт.
sport24