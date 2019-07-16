Президент "Атлетико": нам нужны лучшие игроки, а Хамес — один из них

Президент "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал слухи о том, что в мадридский клуб может перебраться полузащитник "Реала" Хамес Родригес."Атлетико" всегда заинтересован в топ-футболистах, а Хамес — один из них. Но что касается его перехода, то до таких разговоров еще далеко. Переговоры? Я об этом ничего не знаю", — цитирует Сересо Marca.Последние два года Хамес играл за "Баварию" на правах аренды, но мюнхенский клуб отказался выкупать его трансфер. После этого было много слухов о переходе игрока в "Наполи", но в последнее время СМИ все больше отправляют колумбийца в "Атлетико".