"Барселона" нашла замену Альбе в мюнхенской "Баварии" Руководство "Барселоны" находится в поисках замены 30-летнему испанскому защитнику Жорди Альбе. Фото: Sportarena.com

По информации источника, каталонцы рассматривают вариант с подписанием 27-летнего австрийца Давида Алабы, который на данный момент защищает цвета мюнхенской "Баварии".



Контракт Алабы с немецким клубом истекает в конце июня 2021 года, однако источник утверждает, что игрок может покинуть Германию уже этим летом. На его позицию "Бавария" подписала Лукаса Эрнандеса из мадридского "Атлетико".



Текущую стоимость Алабы портал Transfermarkt оценивает в 55 миллионов евро.



В прошлом сезоне бундеслиги австриец забил три мяча и отдал три голевые передачи в 31 матче за "Баварию".