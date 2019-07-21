"Реал" дал согласие на переход Хамеса в "Атлетико"

"Реал" согласился отпустить полузащитника Хамеса Родригеса в "Атлетико", сообщает CalcioNapoli24. Стоимость трансфера без учёта бонусов составит € 40 млн.По информации источника, на следующей неделе колумбиец пройдёт медосмотр перед переходом в "Атлетико", после чего заключит с "матрасниками" контракт до лета 2024 года.Последние два сезона Родригес провёл в "Баварии" на правах аренды. Мюнхенский клуб мог выкупить хавбека, но решил этого не делать.Хамес не входит в планы главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. "Сливочные" хотят продать футболиста до закрытия этого летнего трансферного окна.В минувшей кампании Родригес в составе "Баварии" забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.