Антуан Гризманн: "Завтра впервые выйду в составе "Барсы", хочу получить удовольствие от игры"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн выразил надежду, что ему удастся успешно дебютировать в составе нового клуба.

23 июля каталонцы проведут контрольный матч с "Челси". Гризманн перешел в "Барсу" из "Атлетико" за 120 миллионов евро.

- Завтра я сыграю первые минуты в форме "Барселоны". С нетерпением жду возможности получить удовольствие от игры с новыми одноклубниками, - цитирует официальный Twitter "Барселоны" Гризманна.

СЭ

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Ла Лига Барселона Гризманн
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