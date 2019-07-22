Антуан Гризманн: "Завтра впервые выйду в составе "Барсы", хочу получить удовольствие от игры"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн выразил надежду, что ему удастся успешно дебютировать в составе нового клуба.23 июля каталонцы проведут контрольный матч с "Челси". Гризманн перешел в "Барсу" из "Атлетико" за 120 миллионов евро.- Завтра я сыграю первые минуты в форме "Барселоны". С нетерпением жду возможности получить удовольствие от игры с новыми одноклубниками, - цитирует официальный Twitter "Барселоны" Гризманна.