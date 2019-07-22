"Реал" предложил Себальосу выбрать между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом"

Полузащитник мадридского "Реала" Даниель Сьос может перебраться в один из клубов английской Премьер-лиги.Как сообщает AS, руководство «сливочных» по-прежнему готово расстаться с 22-летним футболистом, однако пересмотрело условия потенциального трансфера. В связи с успешным выступлением Даниеля на молодёжном чемпионате Европы, где он в составе сборной Испании завоевал золотые медали, "Реал" не горит желанием продавать его и предпочитает вариант с арендой.В услугах Сьоса в данный момент наиболее заинтересованы два лондонских клуба – "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур". "Сливочные" не отдают предпочтения ни одной из сторон и предложили хавбеку самостоятельно выбрать свою следующую команду.Сьос перешёл в "Реал" летом 2017 года из "Бетиса". Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне Даниель провёл 23 матча в испанской Примере, забил 3 гола и получил 3 жёлтые карточки.