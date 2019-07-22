Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн поделился мнением о возможном переходе форварда "ПСЖ" Неймара в каталонский клуб.
"Мы не говорили о Неймаре, но он отличный игрок. С ним случались серьезные травмы, но у него невероятный уровень.
Все может случиться, но у нас есть Дембеле, Коутиньо и Малком. Это важные для нас игроки, которые, как мы надеемся, помогут нам в достижении важных для нас целей", – сказал Гризманн в интервью Mundo Deportivo.
sports.ru
Антуан Гризманн: Неймар – отличный игрок. С ним случались серьезные травмы, но у него невероятный уровень
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