Агент Гарета Бэйла: не волнуюсь насчет будущего моего подопечного

– Какие у нас планы? Я смотрю турнир по гольфу British Open, сидя на диване. Я вообще не волнуюсь насчет будущего Бэйла. Спросите Зидана, почему он так сурово к нему относится. Есть ли предложения из Китая или Англии? Извините, я не могу разглашать детали перехода, который может состояться, а может и не состояться.