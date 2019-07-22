– Какие у нас планы? Я смотрю турнир по гольфу British Open, сидя на диване. Я вообще не волнуюсь насчет будущего Бэйла. Спросите Зидана, почему он так сурово к нему относится. Есть ли предложения из Китая или Англии? Извините, я не могу разглашать детали перехода, который может состояться, а может и не состояться.
Спорт-Экспресс
Агент Гарета Бэйла: не волнуюсь насчет будущего моего подопечного
Агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал будущее футболиста. Ранее сообщалось, что валлиец может продолжить карьеру в Китае.
Гарет Бэйл. Фото: Официальный сайт ФК "Реал"
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