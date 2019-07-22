Эден Азар: в "Реале" нужно побеждать, побеждать, побеждать. Поэтому я здесь

Полузащитник "Реала" Эден Азар отметил, что на его переход в клуб повлияли мадридские амбиции.Бельгиец перешел в "Реал" из "Челси" этим летом, накануне Азар провел дебютный матч за новую команду - в рамках Международного кубка чемпионов "Реал" уступил "Баварии".- Когда играешь за "Реал", нужно побеждать, побеждать, побеждать, - цитирует Goal Азара. - Если ты не выигрываешь Лигу чемпионов, фанаты ожидаемо расстраиваются. В этом клубе всегда хочется побеждать. Поэтому я здесь.