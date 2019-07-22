Зинедин Зидан: Бэйл не играл с "Баварией", потому что не захотел

"Во-первых, я ни к кому не проявлял неуважение. Тем более к игрокам, потому что всегда говорю: "Игроки – самые важные, и я всегда на их стороне".Во-вторых, я сказал, что с ним пытается расстаться клуб. Точка.В-третьих, на днях Гарет не играл с "Баварией", потому что не захотел. Он сказал, что клуб ведет переговоры о его уходе, поэтому он не захотел выходить на поле. Пока он не говорил, что не сыграет завтра с "Арсеналом".Сегодня ничего не изменилось. Он будет тренироваться, а клуб делает то, что должен делать. Посмотрим, что будет завтра", – сказал Зидан.Ранее сообщалось, что Бэйл может перейти в "Баварию", "ПСЖ" или в один из китайских клубов.