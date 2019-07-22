Судьба Погба в "Реале" зависит от Бэйла

"Реал" должен расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом прежде, чем клуб попытается подписать контракт с хавбеком "Манчестер Юнайтед" Полем Погба, утверждает AS. Ранее главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан открыто высказался о желании расстаться с валлийским футболистом.Издание отмечает, что это желание основано на том, что "Реал" не может сделать ещё одно существенное приобретение до тех пор, пока трансфер Бэйла не будет совершён. Погба фактически унаследует зарплату Бэйла в "Реале", которому для сделки с "Манчестер Юнайтед" придётся заплатить в районе ? 150 млн (около € 166 млн).Ранее в СМИ сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" повысил цену на Погба до € 200 млн после заявления агента французского хавбека Мино Райолы, который сообщил, что манкунианский клуб давно знает о желании футболиста сменить команду.