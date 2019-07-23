Нападающий "Барселоны" поделился мнением насчёт своих перспектив в составе "сине-гранатовых":
- Мне все равно, на какой позиции играть, когда я нахожусь на поле. Я стремлюсь играть больше и продолжать учиться вместе с моими партнерами по команде. Я должен продолжать учиться и привыкать к игре команды.
У нас было немного совместных тренировок и лишь одна игра. Я не удивлен уровнем игроков, потому что я давно следил за матчами "Барселоны" как болельщик. Я знаю каждое движение всех парней. Однако мне нужно адаптироваться.
Я бы хотел играть постоянно и не сидеть на скамейке запасных. Я стараюсь прогрессировать, работать и учиться, - приводит слова игрока Sports.ru, ссылаясь на издание Marca.
Гризманн: давно следил за матчами "Барсы" как болельщик
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