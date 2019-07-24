Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с положением в команде Гарета Бэйла:
- Бэйл с нами, мы будем продолжать работать. Мы хорошо играли, когда у нас удалили игрока, и еще лучше, когда мы стали играть десять на десять. Я не знаю, что будет дальше. Сегодня он хотел играть, а перед прошлой игрой – нет.
Мы с ним не разговаривали. Он нормально тренировался, и поэтому сегодня был в составе. Из-за того, что он провел один хороший матч, ничего не изменилось. А вы знаете, как обстоит дело, - приводит Sports, ссылаясь на Goal, слова тренера.
Зидан: гол Бэйла? Это ничего не меняет
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