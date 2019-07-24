Как сообщает Чемпионат.ком, ссылаясь на Sport.es, ранее севильский клуб отказал в продаже 22-летнего игрока сине-гранатовым за € 20 млн. Теперь каталонцы увеличили своё предложение по футболисту до € 27 млн.
По информации источника, руководители "Барселоны" рассчитывают, что "Бетис", ранее оценивший защитника в € 30 млн, пойдёт на уступки.
Испанский футболист доминиканского происхождения, 22-летний Хуниор Фирпо выступает за "Бетис" с 2018 года. В прошедшем сезоне на его счету 29 матчей, 3 забитых мяча и 5 голевых передач. Контракт "Бетисом" рассчитан до конца сезона 2022/23.
В составе молодёжной сборной Испании Фирпо провёл 4 матча, и выиграл молодёжный чемпионат Европы—2019.
Также ранее сообщалось, что интерес к молодому защитнику проявлял "Манчестер Сити"
Источник: Чемпионат
"Барселона" предлагает за 22-летнего защитника Фирпо 22 млн. евро
Футбольный портал Sport.es со ссылкой на собственные источники сообщает, что «Барселона» увеличила предложение по защитнику «Бетиса» Хуниору Фирпо с 20 до 27 миллионов евро.
Хуниор Фирпо
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