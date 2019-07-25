"Реал" по-прежнему интересуется полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба.
По информации Marca, мадридскому клубу нужно договориться о трансфере 26-летнего футболиста до закрытия трансферного окна в АПЛ 8 августа, чтобы "МЮ" успел подписать игрока на замену французу.
В переходе Погба в "Реал" заинтересован лично главный тренер Зинедин Зидан. "Юнайтед" рассчитывают выручить с продажи игрока 180 миллионов евро, но президент "сливочных" Флорентино Перес надеется, что сможет при участии самого Погба договориться о соглашении, которое будет устраивать все стороны.
sports.ru
"Реалу" надо согласовать трансфер Погба до дедлайна АПЛ, так как "МЮ" захочет купить кого-то на его место
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