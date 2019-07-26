Малком может перейти в дортмундскую "Боруссию" за 42 млн евро

Нападающий "Барселоны" Малком может сменить Ла Лигу на чемпионат Германии, сообщает Goal.По данным источника, 22-летним бразильцем интересуется дортмундская "Боруссия". На данный момент клубы ведут переговоры. Сумма трансфера может составить 42 миллиона евро.Малком перешел в "Барселону" из "Бордо" летом 2018 года за 41 миллион евро, подписав контракт до лета 2023 года. В сезоне-2018/19 нападающий провел 24 матча за сине-гранатовых во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.