Зинедин Зидан: травмы игроков меня беспокоят

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил озабоченность в связи с последними повреждениями игроков команды.На предсезонном сборе в США травмы получили защитник Ферлан Менди, хавбеки Браим Диас и Марко Асенсио, при этом последний выбыл на 8-9 месяцев."Меня это беспокоит. Сначала Марко, теперь Ферлан… Пусть у него и незначительное повреждение, но мы не знаем, на какой срок он выбыл. Такое бывает, посмотрим, удастся ли ему быстро восстановиться.Продолжаем готовиться к сезону с теми, кто есть, а потом вернемся в Мадрид.Не думаю о том, кто заменит Марко. Мы все потрясены его травмой", – сказал Зидан в интервтю Marca.