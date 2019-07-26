Азар: Пулишич может стать одним из лучших игроков в мире

Полузащитник "Реала", а в прошлом игрок "Челси" Эден Азар оценил перспективы новичка лондонского клуба Кристиана Пулишича."Челси" анонсировал переход 20-летнего американца из дортмундской "Боруссии" еще в январе 2019 года. По окончании сезона хавбек сменил клубную прописку. Трансфер футболиста обошелся "Челси" в 64 миллиона евро."Пулишич может стать одним из лучших в будущем, это точно. Он может стать звездой. Сейчас он играет в одном из лучших клубов мира. Это толковый игрок", — цитирует Азара ESPN.В сезоне-2018/19 Пулишич провел 30 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач. Азар летом 2019 года перешел в "Реал" из "Челси" за 100 млн евро.