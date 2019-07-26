Зинедин Зидан — после 3:7 от "Атлетико": уверен, мы проведем хороший сезон

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение в матче Международного кубка чемпионов от "Атлетико" (3:7).— Мы очень плохо вошли в игру высокого уровня и к 8-й минуте проигрывали 0:2. Мы не нашли, чем ответить. Нам не хватало всего, особенно интенсивности. Они забили нам 7 голов, такого не должно быть. Наши игроки это понимают, сейчас они расстроены. Но это предсезонная игра. Они были лучше, на этом все.Мы готовимся к сезону и должны быть в форме к 17 августа. Сегодня в нашей игре многого не хватало. У нас будет достаточно мотивации в новом сезоне, не сомневаюсь в этом. Мы проведем хороший сезон, — отметил специалист в интервью Goal.com.