Йович получил травму в матче с "Атлетико"

Форвард "Реала" Лука Йович получил травму в матче Международного кубка чемпионов с "Атлетико", в котором "сливочные" крупно уступили со счётом 3:7.На 24-й минуте молодой сербский игрок столкнулся с голкипером "матрасников" Яном Облаком и не смог продолжить игру. Его заменил французский нападающий Карим Бензема.По сведениям интернет-портала Goal.com, Йович повредил левую лодыжку. Более подробная информация станет известна после медицинского обследования.Ранее "Реал" потерял полузащитника Марко Асенсио, который пропустит следующий сезон из-за разрыва крестообразной связки и наружного мениска колена.О переходе 21-летнего Йовича из немецкого "Айнтрахта" стало известно 4 июня. Соглашение между "Реалом" и Лукой рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 65-70 млн.В минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и 5 результативных передач. Также в активе форварда 10 мячей и 1 голевой пас в 14 встречах Лиги Европы, где команда из Франкфурта дошла до полуфинала.