Брат Погба стал игроком клуба 4-го дивизиона Испании

Нападающий Матиас Погба продолжит карьеру в испанском клубе "Манчего Сьюдад Реал".

Об этом сообщает официальный твиттер команды, которая выступает в четвертом по значимости испанском дивизионе.

Стоит отметить, что новая команда Матиаса Погба базируется в 200 км от Мадрида. Сейчас в СМИ продолжает обсуждаться информация, что Поль Погба может продолжить свою карьеру в "Реале". Поль Погба — младший брат близнецов Матиаса и Флорентина.

Sport24.ru

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Погба Ла Лига
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