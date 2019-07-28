Андрес Иньеста не жалеет, что уехал из "Барселоны" в Японию

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста сказал, что не жалеет об уходе из родной "Барселоны".Хавбек провел в каталонском клубе всю карьеру до 2018 года, после чего уехал в чемпионат Японии. Накануне "Барса" и "Виссел Кобе" провели товарищеский матч, испанцы победили 2:0."Ни о чем не сожалею. Я всегда говорил: если бы я чувствовал желание и силы остаться в "Барселоне", я бы с удовольствием приехал в Японию в составе "Барсы" на игру с "Виссел Кобе". Но мой контракт закончился.Сейчас я в другом месте, наслаждаюсь новым моментом в жизни", - цитирует Иньесту AS.