Президент "Барселоны" рассказал о планах клуба после окончания эпохи Месси

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что в команде начали задумываться о дальнейшем развитии после завершения карьеры Лионеля Месси."Нам надо думать об эпохе после Месси. Для этого и подписываются новые игроки. Но я как президент клуба рассчитываю, что Лео с нами будет еще долгие годы.Как сообщалось ранее, клуб предложил футболисту новый контракт до лета 2023 года. Он может стать 10-м по счету для 32-летнего Месси с момента его первого профессионального соглашения, которое было заключено в 2004 году. Футболист провел за "Барселону" 687 матчей и забил 603 гола", - цитирует Бартомеу Reuters.