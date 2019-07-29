Азар прибавил семь килограммов к новому сезону

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар прибавил в весе перед началом подготовки к новому сезону, сообщает Daily Mail.Отмечается, что всего футболист прибавил семь килограммов лишнего веса.Бельгиец играл в трех предсезонных матчах за "сливочных" — с мюнхенской "Баварией", лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико". В двух из них "королевский клуб" потерпел поражение.Фанаты обратили внимание, что 28-летний игрок выглядит чуть более коренастым в этих играх, чем когда его только подписали мадридцы."Реал" приобрел Азара за €100 млн. Сумма, скорее всего увеличится еще на €45 млн благодаря различным бонусам. До этого футболист защищал цвета лондонского "Челси".