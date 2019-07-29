Вратарь "Реала" Тибо Куртуа получил травму, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
У бельгийского голкипера диагностировано растяжение связок голеностопа второй степени. Ориентировочный срок восстановления составит от двух до трех недель.
Таким образом, Куртуа рискует пропустить матч 1-го тура чемпионата Испании против "Сельты", который состоится через 19 дней — 17 августа.
В прошлом сезоне 27-летний Куртуа провел 35 матчей во всех турнирах и пропустил в них 48 голов, отыграв на ноль 10 встреч.
Sport24
Куртуа получил травму связок голеностопа и выбыл на две-три недели
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