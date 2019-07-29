Куртуа получил травму связок голеностопа и выбыл на две-три недели

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа получил травму, сообщает официальный сайт мадридского клуба.У бельгийского голкипера диагностировано растяжение связок голеностопа второй степени. Ориентировочный срок восстановления составит от двух до трех недель.Таким образом, Куртуа рискует пропустить матч 1-го тура чемпионата Испании против "Сельты", который состоится через 19 дней — 17 августа.В прошлом сезоне 27-летний Куртуа провел 35 матчей во всех турнирах и пропустил в них 48 голов, отыграв на ноль 10 встреч.