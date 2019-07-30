Жозе Моуринью может стать новым тренером в "Валенсии"

Португальский специалист Жозе Моуринью является кандидатом на пост главного тренера "Валенсии", сообщает El Confidencial.Действующий наставник "Валенсии" Марселино может покинуть команду вслед за генеральным директором Матео Алемани, который поругался с руководством клуба и в ближайшее время должен быть уволен.При этом агент Моуринью Жорже Мендеш является деловым партнером владельца "Валенсии" Питера Лима и уже выдвинул идею о приглашении португальца в клуб.Сам «Особенный» в недавнем интервью заявил, что с нетерпением ждет продолжения работы.На данный момент последним клубом Жозе является "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен в декабре прошлого года.