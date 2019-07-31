"Барселона" сделала предложение "Бетису" по Фирпо

"Барселона" сделала предложение "Бетису" по защитнику Джуниору Фирпо. Однако клубы пока не могут сойтись в вопросе стоимости футболиста.По информации Mundo Deportivo, сине-гранатовые готовы заплатить за 22-летнего уроженца Доминиканской Республики 18 млн евро сразу плюс еще 5 млн в виде бонусов. "Бетис" настаивает на 20 млн евро сразу и 7 млн в перспективе. Тем не менее, "Барселона" намерена продолжать переговоры, потому что стиль игры Фирпо очень нравится главному тренеру каталонцев Эрнесто Вальверде.Фирпо дебютировал в первой команде "Бетиса" в феврале 2018 года. С тех пор он провел за вердибланкос 43 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт Фирпо с "Бетисом" рассчитан до лета 2023 года, а его сумма отступных составляет 50 млн евро.