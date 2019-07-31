Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, как относится к тому, что нападающий его команды Гарет Бейл играл в гольф вместо того, чтобы тренироваться, передает Marca.
"Я надеюсь, что он тренировался в Мадриде. Когда мы прилетим в Испанию, посмотрим, чем он там занимается. Но я не собираюсь что-либо запрещать Бэйлу. Он остался в Мадриде, чтобы тренироваться, и я верю, что он этим и занимался", — заявил специалист.
"Я уверен, что нас ждет хороший сезон. Я буду со своими игроками до конца. Мне не нравится, что сегодня мы пропустили три мяча, но будем исправляться", — добавил француз.
"Газета.ру"
Зидан прокомментировал игру Бейла в гольф
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»