Карлес Пуйоль: "Реал" дважды звал меня к себе, но я уже был в лучшем клубе мира - в "Барселоне"

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль признался, что его дважды пытался купить "Реал". Это происходило в сезонах-2001/02 и 2004/05."Реал" тогда назначил Камачо на пост главного тренера, и он хотел видеть меня и Роналдиньо в команде.Они пытались дважды меня подписать, но я уже был в лучшем клубе мира — в "Барселоне", поэтому хотел выигрывать трофеи только с ней. Так что я остался", — цитирует Пуйоля TV3.Пуйоль провел всю карьеру в "Барселоне", он выступал за каталонцев с 1999-го по 2014 год, трижды выиграв с командой Лигу чемпионов.