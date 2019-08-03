"Барселона" согласовала переход защитника "Бетиса" Хуниора Фирпо, сообщает в своём твиттере журналист Фабрицио Романо.
Согласно сведениям источника, клубы достигли общей договорённости по условиям трансфера 22-летнего игрока. Для завершения сделки сторонам осталось согласовать некоторые детали.
"Бетис" требовал за футболиста € 25 млн. Однако предполагается, что каталонскому клубу удалось несколько снизить эту сумму. Вполне вероятно, что уже в понедельник, 5 августа, защитник отправится с "Барселоной" в предсезонный тур по США.
"Чемпионат.сом"
"Барселона" достигла договорённости по трансферу защитника "Бетиса" Фирпо
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