"Барселона" достигла договорённости по трансферу защитника "Бетиса" Фирпо

"Барселона" согласовала переход защитника "Бетиса" Хуниора Фирпо, сообщает в своём твиттере журналист Фабрицио Романо.Согласно сведениям источника, клубы достигли общей договорённости по условиям трансфера 22-летнего игрока. Для завершения сделки сторонам осталось согласовать некоторые детали."Бетис" требовал за футболиста € 25 млн. Однако предполагается, что каталонскому клубу удалось несколько снизить эту сумму. Вполне вероятно, что уже в понедельник, 5 августа, защитник отправится с "Барселоной" в предсезонный тур по США.