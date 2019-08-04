Стало известно, сколько может потратить мадридский «Реал», чтобы подписать полузащитника сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Mirror. Сумма затрат может оказаться около ?270 млн.
В эту сумму входит сам контракт. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» потребует за своего игрока не менее ?150 млн. Зарплата футболиста может составить ?500 тыс в неделю, что равно ?26 млн в год.
При этом «Реал» еще должен будет заплатить десять процентов от общего трансфера агенту Погба Мино Райоле.
Газета.ру
Сумма затрат "Реала" на переход Погба может составить 270 млн
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