Сумма затрат "Реала" на переход Погба может составить 270 млн

Стало известно, сколько может потратить мадридский «Реал», чтобы подписать полузащитника сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Mirror. Сумма затрат может оказаться около ?270 млн.В эту сумму входит сам контракт. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» потребует за своего игрока не менее ?150 млн. Зарплата футболиста может составить ?500 тыс в неделю, что равно ?26 млн в год.При этом «Реал» еще должен будет заплатить десять процентов от общего трансфера агенту Погба Мино Райоле.