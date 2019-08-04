Диего Симеоне: когда Гризманн пришёл поговорить, я сразу почувствовал, что он уйдёт

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о переходе нападающего Антуана Гризманна в "Барселону"."Гризманн был важным игроком для нас. Он продемонстрировал потрясающий прогресс и за пять лет попал в пятёрку лучших бомбардиров за всю историю "Атлетико". Когда Антуан пришёл поговорить со мной, я сразу почувствовал, что он уйдёт в "Барселону". Думаю, он искал наиболее подходящий момент для нового витка в карьере, чтобы продолжать развитие. Он молод, у него есть талант. Гризманн — необыкновенный парень, которого я очень люблю. И лучший способ сохранить эту привязанность — это уважение.Я понимаю, что у других тоже есть свои стремления и амбиции. Если мы можем сосуществовать вместе — это здорово, а если нет, нужно сохранять уважение", — приводит слова Симеоне La Nacion.