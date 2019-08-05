"Барселона" объявила состав на предсезонный сбор в США

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде определился со списком из 26 футболистов, которые отправятся в США на предсезонный сбор.В состав команды вошли:: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Иньяки Пенья;: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Хуниор Фирпо;: Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Рафинья, Карлос Аленья, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рики Пуч, Филиппе Коутиньо;: Луис Суарес, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Карлос Перес, Абель Руис.