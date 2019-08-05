Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде определился со списком из 26 футболистов, которые отправятся в США на предсезонный сбор.
В состав команды вошли:
вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Иньяки Пенья;
защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Хуниор Фирпо;
полузащитники: Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Рафинья, Карлос Аленья, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рики Пуч, Филиппе Коутиньо;
нападающие: Луис Суарес, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Карлос Перес, Абель Руис.
"Чемпионат.сом"
"Барселона" объявила состав на предсезонный сбор в США
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